Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что подписанный Владимиром Зеленским указ о так называемых исторически населённых украинцами территориях Российской Федерации является абсурдным.

«Это агония. Реальных достижений не будет уже никогда у киевского режима. Страна разрушена Зеленским и его предшественниками по заказу западных кураторов», — приводит РБК её слова.

Захарова добавила, что на Украине уже «разворовано буквально всё», а население «как скотину загоняют на убой». По её мнению, в связи с этим украинские власти подписывают абсурдные документы и совершают нелепые поступки.

Ранее Зеленский подписал указ об «исторически населённых украинцами» территориях России. Он поручил ведомствам создать план по «сохранению идентичности украинцев» на территориях Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей России.