Лавров в штаб-квартире ООН проводит встречу с главой МИД Палестины

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке переговоры с главой палестинского МИД Риядом аль-Малики.

AFP

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Об этом пишет ТАСС. Встреча проходит в закрытом для прессы формате. Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что отказ признавать право палестинцев на свою государственность является неприемлемым.