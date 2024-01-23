Лавров в штаб-квартире ООН проводит встречу с главой МИД Палестины
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке переговоры с главой палестинского МИД Риядом аль-Малики.
- AFP
- © Artem Geodakyan
Об этом пишет ТАСС.
Встреча проходит в закрытом для прессы формате.
Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что отказ признавать право палестинцев на свою государственность является неприемлемым.
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