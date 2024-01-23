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Путин заявил, что находится в постоянном контакте с президентом Египта ас-Сиси

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Президент России Владимир Путин находится в постоянном контакте с египетским коллегой Абделем Фаттахом ас-Сиси. Как сообщил сам глава российского государства, это касается и темы палестино-израильского конфликта.
Путин заявил, что находится в постоянном контакте с президентом Египта ас-Сиси
  • globallookpress.com

Путин в ходе церемонии начала заливки бетона в основание энергоблока №4 египетской АЭС «Эль-Дабаа» заявил, что в 2023 году он встречался с ас-Сиси на полях второго саммита Россия — Африка. Лидеры двух стран обсуждали все наиболее значимые вопросы международной и региональной повестки.

«В частности, обмениваемся мнениями и согласовываем позиции в связи с трагическим развитием ситуации в палестино-израильском конфликте, решаем вопросы гуманитарного характера», — отметил Путин.

Ранее президент России заявил, что ждёт президента Египта на саммите БРИКС в Казани, который пройдёт осенью 2024 года.

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