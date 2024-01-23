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Путин и ас-Сиси дали разрешение на заливку бетона в основание блока АЭС в Египте

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Российский и египетский лидеры Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси по видеосвязи дали разрешение на начало заливки бетона в основание четвёртого энергоблока египетской АЭС «Эль-Дабаа», строящейся при поддержке «Росатома».

Об этом информирует РИА Новости.

Начало заливки бетона в фундамент здания, где будет находиться ядерный реактор, знаменует старт строительства всего нового энергоблока.

Ранее сообщалось, что Путин вместе с ас-Сиси 23 января примут участие в мероприятии на АЭС «Эль-Дабаа».

«Эль-Дабаа» является первой атомной электростанцией в Египте. Её строительство ведётся в городе Эль-Дабаа провинции Матрух на побережье Средиземного моря, примерно в 300 км северо-западнее Каира.

АЭС будет состоять из четырёх энергоблоков, каждый из которых имеет мощность 1200 МВт.

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