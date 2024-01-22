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Кремль анонсировал участие Путина в церемонии заливки бетона на блоке АЭС Дабаа

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Президент России Владимир Путин и египетский лидер Абдель Фаттах ас-Сиси 23 января присоединятся к церемонии начала заливки бетона в основание четвёртого энергоблока АЭС «Эль-Дабаа».
Кремль анонсировал участие Путина в церемонии заливки бетона на блоке АЭС Дабаа
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба Кремля.

Событие будет транслироваться в режиме видеоконференции.

«Проект сооружения первой в Египте атомной станции реализуется Государственной корпорацией «Росатом» на основе российско-египетского Межправительственного соглашения от 2015 года», — заявили в Кремле

«Эль-Дабаа» является первой атомной электростанцией в Египте. Её строительство ведётся в городе Эль-Дабаа провинции Матрух на побережье Средиземного моря, примерно в 300 километрах северо-западнее от Каира.

АЭС будет состоять из четырех энергоблоков, каждый из которых имеет мощность 1200 мегаватт.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что начало заливки первого бетона в фундамент так называемого ядерного острова означает старт строительства энергоблока АЭС.

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