Кремль анонсировал участие Путина в церемонии заливки бетона на блоке АЭС Дабаа
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба Кремля.
Событие будет транслироваться в режиме видеоконференции.
«Проект сооружения первой в Египте атомной станции реализуется Государственной корпорацией «Росатом» на основе российско-египетского Межправительственного соглашения от 2015 года», — заявили в Кремле
«Эль-Дабаа» является первой атомной электростанцией в Египте. Её строительство ведётся в городе Эль-Дабаа провинции Матрух на побережье Средиземного моря, примерно в 300 километрах северо-западнее от Каира.
АЭС будет состоять из четырех энергоблоков, каждый из которых имеет мощность 1200 мегаватт.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что начало заливки первого бетона в фундамент так называемого ядерного острова означает старт строительства энергоблока АЭС.