Кремль анонсировал участие Путина в церемонии заливки бетона на блоке АЭС Дабаа

Президент России Владимир Путин и египетский лидер Абдель Фаттах ас-Сиси 23 января присоединятся к церемонии начала заливки бетона в основание четвёртого энергоблока АЭС «Эль-Дабаа».

Об этом информирует пресс-служба Кремля.

Событие будет транслироваться в режиме видеоконференции.

«Проект сооружения первой в Египте атомной станции реализуется Государственной корпорацией «Росатом» на основе российско-египетского Межправительственного соглашения от 2015 года», — заявили в Кремле

«Эль-Дабаа» является первой атомной электростанцией в Египте. Её строительство ведётся в городе Эль-Дабаа провинции Матрух на побережье Средиземного моря, примерно в 300 километрах северо-западнее от Каира.

АЭС будет состоять из четырех энергоблоков, каждый из которых имеет мощность 1200 мегаватт.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что начало заливки первого бетона в фундамент так называемого ядерного острова означает старт строительства энергоблока АЭС.