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Путин и президент Египта примут участие в мероприятии на АЭС «Эль-Дабаа»

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Российский лидер Владимир Путин вместе с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси 23 января примет участие в мероприятии на АЭС «Эль-Дабаа».
Путин и президент Египта примут участие в мероприятии на АЭС «Эль-Дабаа»
  • РИА Новости

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, начало заливки первого бетона в фундамент так называемого «ядерного острова» означает старт строительства энергоблока АЭС.

«Да. В планах есть такое мероприятие», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Песков прокомментировал появившиеся в СМИ данные о возможном визите Путина в Турцию в феврале.

Он также заявил, что российский лидер может совершить визит в КНДР в обозримом будущем.

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