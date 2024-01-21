Путин и президент Египта примут участие в мероприятии на АЭС «Эль-Дабаа»
- РИА Новости
Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, начало заливки первого бетона в фундамент так называемого «ядерного острова» означает старт строительства энергоблока АЭС.
«Да. В планах есть такое мероприятие», — цитирует его РИА Новости.
Ранее Песков прокомментировал появившиеся в СМИ данные о возможном визите Путина в Турцию в феврале.
Он также заявил, что российский лидер может совершить визит в КНДР в обозримом будущем.