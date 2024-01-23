В Кремле заявили, что Путин 24 января проведёт переговоры с президентом Чада

Российский лидер Владимир Путин проведёт 24 января переговоры с президентом Чада Махаматом Идрисом Деби. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«24 января президент России Владимир Путин проведёт переговоры с президентом переходного периода Республики Чад Махаматом Идрисом Деби, который посетит Россию с официальным визитом», — говорится в заявлении.

Отмечается, что стороны планируют обсудить перспективы развития двухсторонних отношений в различных областях, а также вопросы региональной и международной повестки дня.

Ранее сообщалось, что Путин 16 января встретился с главами МИД России и КНДР Сергеем Лавровым и Цой Сон Хи.