Медведев заявил, что переход к многополярному миру не будет быстрым
- РИА Новости
На встрече с представителями политических партий АСЕАН он подчеркнул, что на мероприятии запланировано обсуждение роли политических партий в формировании многополярного мира.
«Очевидно, что он только складывается, переход к нему не будет совсем быстрым», — приводит РИА Новости слова Медведева.
Ранее президент России Владимир Путин и лидер Венесуэлы Николас Мадуро подчеркнули общность подходов двух стран к формированию многополярного миропорядка.