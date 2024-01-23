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Медведев заявил, что переход к многополярному миру не будет быстрым

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Многополярный мир находится в процессе формирования, переход к нему не будет быстрым. Об этом заявил зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.
Медведев заявил, что переход к многополярному миру не будет быстрым
  • РИА Новости

На встрече с представителями политических партий АСЕАН он подчеркнул, что на мероприятии запланировано обсуждение роли политических партий в формировании многополярного мира.

«Очевидно, что он только складывается, переход к нему не будет совсем быстрым», — приводит РИА Новости слова Медведева.

Ранее президент России Владимир Путин и лидер Венесуэлы Николас Мадуро подчеркнули общность подходов двух стран к формированию многополярного миропорядка.

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