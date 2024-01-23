Медведев заявил, что переход к многополярному миру не будет быстрым

Многополярный мир находится в процессе формирования, переход к нему не будет быстрым. Об этом заявил зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.

На встрече с представителями политических партий АСЕАН он подчеркнул, что на мероприятии запланировано обсуждение роли политических партий в формировании многополярного мира.

«Очевидно, что он только складывается, переход к нему не будет совсем быстрым», — приводит РИА Новости слова Медведева.

Ранее президент России Владимир Путин и лидер Венесуэлы Николас Мадуро подчеркнули общность подходов двух стран к формированию многополярного миропорядка.