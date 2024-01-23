Объявивший голодовку в тюрьме экс-глава МВД Польши госпитализирован
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Об этом сообщает Gazeta Wyborcza.
«Мариуш Каминьский был госпитализирован в отделение неотложной помощи специализированной больницы в Радоме», — отмечается в заявлении.
Стало известно, что у Каминьского диабет и отказ от еды сильно бьёт по его здоровью.
Ранее польский президент Анджей Дуда заявил, что принял решение во второй раз начать процесс помилования бывшего главы МВД страны Мариуша Каминьского и его заместителя Мачея Вонсика.