Объявивший голодовку в тюрьме экс-глава МВД Польши госпитализирован

Оказавшийся в тюрьме и объявивший голодовку экс-глава МВД Польши Мариуш Каминьский был госпитализирован.

Об этом сообщает Gazeta Wyborcza.

«Мариуш Каминьский был госпитализирован в отделение неотложной помощи специализированной больницы в Радоме», — отмечается в заявлении.

Стало известно, что у Каминьского диабет и отказ от еды сильно бьёт по его здоровью.

Ранее польский президент Анджей Дуда заявил, что принял решение во второй раз начать процесс помилования бывшего главы МВД страны Мариуша Каминьского и его заместителя Мачея Вонсика.