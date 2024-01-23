Лавров: без палестинского государства в арабском мире будет всё больше жестокости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью американскому телеканалу CBS, что время от времени в арабском и мусульманском мире будет возникать всё больше жестокости, пока не будет создано палестинское государство.

«Это не пророчество, но я убеждён, что, пока не будет справедливости, пока не будет создано палестинское государство, всё больше и больше жестокости будет возникать время от времени в Палестине или другой части арабского и мусульманского мира», — сказал он.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал разрешить конфликт на Ближнем Востоке «на основе двух государств».

Также сообщалось, почему Израиль отказывается от двухгосударственного решения конфликта с Палестиной.