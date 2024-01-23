Токаев посетит Алма-Ату после землетрясения и проведёт совещание по ситуации
Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Берик Уали.
«Президент Касым-Жомарт Токаев совершит запланированную ранее командировку в Алматы 24-25 января», — передаёт РИА Новости.
Отмечается, что глава Казахстана посетит ряд объектов, в том числе отремонтированное после январских событий здание акимата.
Ранее неподалёку от Алма-Аты произошло землетрясение магнитудой 6,7.
Позже стало известно, что восемь жителей Алма-Аты получили ранения при землетрясении.