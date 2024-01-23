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Токаев посетит Алма-Ату после землетрясения и проведёт совещание по ситуации

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит Алма-Ату 24-25 января и проведёт совещание по ситуации в городе после землетрясения.

Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

«Президент Касым-Жомарт Токаев совершит запланированную ранее командировку в Алматы 24-25 января», — передаёт РИА Новости.

Отмечается, что глава Казахстана посетит ряд объектов, в том числе отремонтированное после январских событий здание акимата.

Ранее неподалёку от Алма-Аты произошло землетрясение магнитудой 6,7.

Позже стало известно, что восемь жителей Алма-Аты получили ранения при землетрясении.

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