Токаев посетит Алма-Ату после землетрясения и проведёт совещание по ситуации

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит Алма-Ату 24-25 января и проведёт совещание по ситуации в городе после землетрясения.

Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Берик Уали. «Президент Касым-Жомарт Токаев совершит запланированную ранее командировку в Алматы 24-25 января», — передаёт РИА Новости. Отмечается, что глава Казахстана посетит ряд объектов, в том числе отремонтированное после январских событий здание акимата. Ранее неподалёку от Алма-Аты произошло землетрясение магнитудой 6,7. Позже стало известно, что восемь жителей Алма-Аты получили ранения при землетрясении.