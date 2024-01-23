Восемь жителей Алма-Аты получили ранения при землетрясении
В результате землетрясения в Алма-Аты пострадали восемь человек, трое из которых получили травмы в связи с тем, что выпрыгнули со второго и третьего этажей жилых домов.
Об этом сообщили в городском управлении здравоохранения, передаёт РИА Новости.
Отмечается, что все пострадавшие были доставлены в стационары города.
Ранее неподалёку от Алма-Аты произошло землетрясение магнитудой 6,7.
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