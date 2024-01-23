Красный Полумесяц: при обстреле на севере Газы погибли пять человек
Информация об этом появилась в соцсети Х Палестинского общества Красного Полумесяца (PRCS).
«Медицинский пост PRCS в Джабалии принял пять тел погибших и 21 пострадавшего в результате обстрелов израильских оккупационных сил к востоку от Джабалии», — говорится в сообщении.
Ранее в ООН заявили, что с 7 октября ЦАХАЛ разрушил 115 домов палестинцев на Западном берегу.
Также число жертв обстрелов Газы со стороны Израиля достигло 25 295.
Кроме того, в NBC заявили, что переговоры по Газе зашли в тупик, так как Израиль не согласен прекращать огонь.