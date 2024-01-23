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Красный Полумесяц: при обстреле на севере Газы погибли пять человек

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Пять человек погибли, 21 пострадал в результате израильского обстрела к востоку от города Джабалия в секторе Газа.

Информация об этом появилась в соцсети Х Палестинского общества Красного Полумесяца (PRCS).

«Медицинский пост PRCS в Джабалии принял пять тел погибших и 21 пострадавшего в результате обстрелов израильских оккупационных сил к востоку от Джабалии», — говорится в сообщении.

Ранее в ООН заявили, что с 7 октября ЦАХАЛ разрушил 115 домов палестинцев на Западном берегу.

Также число жертв обстрелов Газы со стороны Израиля достигло 25 295.

Кроме того, в NBC заявили, что переговоры по Газе зашли в тупик, так как Израиль не согласен прекращать огонь.

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