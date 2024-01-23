Эстонский генерал Пальм: в Вируском батальоне преобладает число русскоязычных солдат
По его словам, к такой «проблеме» привела предоставленная возможность новобранцам выбирать место службы.
«Конечно, солдаты из Йыхви, Кохтла-Ярве и Нарвы предпочитали служить рядом с домом, и в какой-то момент русскоязычных солдат в Вируском батальоне стало больше, чем эстоноязычных», — сказал генерал.
При этом он подчеркнул, что с не владеющими эстонским языком солдатами «по-русски не говорят».
Позже Пальм добавил, что теперь в армии больше рассредоточивают новобранцев.
Ранее экс-депутат Рады Ирина Фарион осудила русскоговорящих солдат ВСУ в нарушении правил.
Также министр образования Литвы Гинтаутас Якштас предложил отказаться от образования на русском языке.