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Эстонский генерал Пальм: в Вируском батальоне преобладает число русскоязычных солдат

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Командир дивизии Сил обороны Эстонии генерал Вейко-Велло Пальм пожаловался в интервью газете Sakala на преобладание русскоязычных солдат в Вируском батальоне.

По его словам, к такой «проблеме» привела предоставленная возможность новобранцам выбирать место службы.

«Конечно, солдаты из Йыхви, Кохтла-Ярве и Нарвы предпочитали служить рядом с домом, и в какой-то момент русскоязычных солдат в Вируском батальоне стало больше, чем эстоноязычных», — сказал генерал.

При этом он подчеркнул, что с не владеющими эстонским языком солдатами «по-русски не говорят».

Позже Пальм добавил, что теперь в армии больше рассредоточивают новобранцев.

Ранее экс-депутат Рады Ирина Фарион осудила русскоговорящих солдат ВСУ в нарушении правил.

Также министр образования Литвы Гинтаутас Якштас предложил отказаться от образования на русском языке.

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