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Шиитские группировки в Ираке заявили об ударе БПЛА по порту Ашдода в Израиле

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Движение «Исламского сопротивления в Ираке», в которое входят шиитские вооруженные формирования, заявило, что атаковало порт израильского города Ашдод, расположенного на побережье Средиземного моря.

Об этом информирует РИА Новости.

Ранее ВВС Израиля нанесли удары по объектам «Хезболлы» на юге Ливана.

Также США и Британия нанесли удары по восьми объектам хуситов в Йемене.

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