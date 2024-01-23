МО Британии подтвердило нанесение ударов по двум объектам хуситов у аэродрома Саны

Британские королевские ВВС нанесли несколько воздушных ударов по двум объектам хуситов вблизи аэродрома Саны.

Информация об этом появилась на сайте Минобороны Соединённого Королевства.

«Наши самолёты использовали высокоточные управляемые бомбы Paveway IV, чтобы поразить несколько целей на двух военных объектах рядом с аэродромом Саны», — говорится в заявлении.

По данным ведомства, эти объекты использовались для продолжения атак на международное судоходство в Красном море.

Ранее в Associated Press заявили, что США и Великобритания нанесли удары по объектам хуситов в Йемене.

Позже стало известно, что удары были нанесены ими по восьми объектам хуситов в Йемене.