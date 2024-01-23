МО Британии подтвердило нанесение ударов по двум объектам хуситов у аэродрома Саны
Информация об этом появилась на сайте Минобороны Соединённого Королевства.
«Наши самолёты использовали высокоточные управляемые бомбы Paveway IV, чтобы поразить несколько целей на двух военных объектах рядом с аэродромом Саны», — говорится в заявлении.
По данным ведомства, эти объекты использовались для продолжения атак на международное судоходство в Красном море.
Ранее в Associated Press заявили, что США и Великобритания нанесли удары по объектам хуситов в Йемене.
Позже стало известно, что удары были нанесены ими по восьми объектам хуситов в Йемене.