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Число военных Израиля, погибших с начала операции в Газе, выросло до 200

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Число военнослужащих Армии обороны Израиля, погибших с начала наземной операции на территории сектора Газа, выросло до 200.
Число военных Израиля, погибших с начала операции в Газе, выросло до 200
  • AP
  • © Ohad Zwigenberg

Об этом информирует телеканал Al Jazeera со ссылкой на израильскую армию.

«Израильские военные подтвердили, что с начала наземного вторжения в Газу было убито около 200 солдат», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала эскалации палестино-израильского конфликта 7 октября погибли по меньшей мере 535 израильских военных.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильские власти не могут принять предложение палестинского движения ХАМАС о прекращении военных действий в секторе Газа в обмен на всех заложников. 

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