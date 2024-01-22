МИД Швейцарии: дипломатические каналы между Берном и Москвой по-прежнему открыты

Пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер заявил, что дипломатические каналы между Берном и Москвой по-прежнему остаются открытыми.

«Дипломатические каналы с Россией остаются открытыми», — цитирует дипломата РИА Новости.

Он уточнил, что контакты осуществляются через посольство Швейцарии в Москве и посольство России в Берне, а также между представительствами двух стран при ООН.

Ранее посол России в Швейцарии Сергей Гармонин заявил, что Швейцария утратила авторитет неангажированной международной площадки и не может рассматриваться в качестве посредника в урегулировании ситуации на Украине.