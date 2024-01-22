Боррель: ЕС обучил почти 40 тысяч солдат ВСУ и предоставил помощь на €30 млрд

Страны ЕС предоставили Киеву за время конфликта с Россией помощь на сумму €30 млрд и обучили почти 40 тыс. солдат ВСУ, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«ЕС и его государства — члены предоставили беспрецедентную экономическую, гуманитарную и военную поддержку, поставив Украине боеприпасы и оружие почти на €30 млрд и обучив почти 40 тыс. украинских солдат на территории ЕС», — написал он в статье для испанской газеты El Pais.

Текст приводит ТАСС.

При этом Евросоюз накопил долг перед странами-членами за передачу вооружений на Украину на сумму €7,16 млрд.

Издание добавило, что зависимость ВСУ от западного оружия становится всё более острой.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что в ЕС рассматривают возможность создания фонда военной помощи Киеву для обхода вето, которое наложил Будапешт. Фонд будет выделять до €5 млрд в год с 2024-го по 2027-й.