Лидер партии АдГ: Германия может выйти из ЕС в случае прихода партии к власти
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В интервью газете Financial Times она отметила, что намерена настаивать на реформах Евросоюза, которые помогут устранить «дефицит демократии», а также ограничить полномочия Еврокомиссии.
«Но если реформа невозможна, если нам не удастся восстановить суверенитет стран — участниц ЕС, мы должны позволить гражданам принять решение, как это сделала Великобритания», — сказала политик.
Вайдель добавила, что АдГ могла бы провести референдум по выходу ФРГ из ЕС.
Ранее член Европейского парламента от Швеции Чарли Ваймерс выступил за выход страны из ЕС в случае отмены права вето.