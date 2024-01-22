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Лидер партии АдГ: Германия может выйти из ЕС в случае прихода партии к власти

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ФРГ может выйти из состава Европейского союза в том случае, если партия «Альтернатива для Германии» придёт к власти. Такое заявление сделала лидер АдГ Алиса Вайдель.
Лидер партии АдГ: Германия может выйти из ЕС в случае прихода партии к власти
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

В интервью газете Financial Times она отметила, что намерена настаивать на реформах Евросоюза, которые помогут устранить «дефицит демократии», а также ограничить полномочия Еврокомиссии.

«Но если реформа невозможна, если нам не удастся восстановить суверенитет стран — участниц ЕС, мы должны позволить гражданам принять решение, как это сделала Великобритания», — сказала политик.

Вайдель добавила, что АдГ могла бы провести референдум по выходу ФРГ из ЕС.

Ранее член Европейского парламента от Швеции Чарли Ваймерс выступил за выход страны из ЕС в случае отмены права вето.

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