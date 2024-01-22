RT в Telegram
Подпишись

Военная миссия ЕС в Красном море воздержится от ударов по территории Йемена

Короткая ссылка
Министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни заявил, что предполагаемая европейская военная миссия в Красном море якобы не намерена наносить удары по территории Йемена.
Военная миссия ЕС в Красном море воздержится от ударов по территории Йемена
  • Gettyimages.ru

По его словам, возможная миссия будет сосредоточена на защите торговых судов.

«Задача — сбивать запускаемые по ним беспилотники и ракеты», — цитирует его ТАСС.

Итальянский министр также выразил мнение, что решение о миссии с «расширенными полномочиями» будет окончательно сформулировано на следующем совете министров иностранных дел.

Ранее издание Die Welt сообщило, что Германия планирует направить фрегат «Гессен» для участия в военно-морской операции Евросоюза против хуситов.

Как писало издание The New York Times со ссылкой на чиновников США, удары Соединённых Штатов и Великобритании по Йемену на треть снизили способность хуситов атаковать суда в Красном море.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить