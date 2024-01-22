Военная миссия ЕС в Красном море воздержится от ударов по территории Йемена

Министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни заявил, что предполагаемая европейская военная миссия в Красном море якобы не намерена наносить удары по территории Йемена.

По его словам, возможная миссия будет сосредоточена на защите торговых судов.

«Задача — сбивать запускаемые по ним беспилотники и ракеты», — цитирует его ТАСС.

Итальянский министр также выразил мнение, что решение о миссии с «расширенными полномочиями» будет окончательно сформулировано на следующем совете министров иностранных дел.

Ранее издание Die Welt сообщило, что Германия планирует направить фрегат «Гессен» для участия в военно-морской операции Евросоюза против хуситов.

Как писало издание The New York Times со ссылкой на чиновников США, удары Соединённых Штатов и Великобритании по Йемену на треть снизили способность хуситов атаковать суда в Красном море.