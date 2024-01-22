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Историк Крушельницкий рассказал о принадлежавшей России части побережья Ниццы

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Половина побережья французской Ниццы может подпадать под поручение президента Владимира Путина о поиске за рубежом объектов государственной собственности России, СССР и Российской империи, внимание на это обратил кандидат исторических наук Александр Крушельницкий.
Историк Крушельницкий рассказал о принадлежавшей России части побережья Ниццы
  • AP
  • © lukutin77

В разговоре с РБК историк сообщил, что речь идёт о недвижимости, которая покупалась в собственность лиц, принадлежащих к императорской фамилии. Приобретались в том числе лесные охотничьи угодья, участки с «особо красивыми панорамными видами» и даже городской сквер в Париже.

В банках Швейцарии, Великобритании, Франции, Германии и Австро-Венгрии размещались крупные счета, которые открывали подданные Российской империи, напомнил Крушельницкий. Делали это представители той же «императорской фамилии» и богатейших промышленников. Судьба этого имущества в послереволюционную эпоху «оказалась весьма сомнительна» с правовой точки зрения.

Издание пишет, что России в XIX–XX веках принадлежала существенная часть побережья Ниццы.

Как отметил историк, научный сотрудник института российской истории РАН Александр Дюков, в российскую собственность удалось перевести и Свято-Николаевский собор во Франции, он был построен в честь наследника императора Александра II в византийском стиле в Ницце.

Президент Владимир Путин ранее подписал указ, подразумевающий выделение средств на юридическую защиту недвижимости Российской Федерации, бывших Российской империи и СССР за рубежом.

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