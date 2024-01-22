Сийярто назвал идею Евросоюза выделять по €5 млрд в год для ВСУ психозом

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что инициатива Евросоюза направлять по €5 млрд в год для закупки оружия украинским войскам является предложением старого военного психоза.

«Хотя год и новый, военный психоз старый», — приводит РИА Новости его заявление.

По мнению министра, соответствующая идея будет приносить только разрушения, так как время показало, что у конфликта нет решения на поле боя.

Ранее газета The Wall Street Journal написала, что в ЕС рассматривают возможность создания фонда военной помощи ВСУ для обхода вето, которое наложила Венгрия. Фонд будет выделять до €5 млрд в год с 2024-го по 2027-й.