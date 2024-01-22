RT в Telegram
Подпишись

Сийярто назвал идею Евросоюза выделять по €5 млрд в год для ВСУ психозом

Короткая ссылка
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что инициатива Евросоюза направлять по €5 млрд в год для закупки оружия украинским войскам является предложением старого военного психоза.
Сийярто назвал идею Евросоюза выделять по €5 млрд в год для ВСУ психозом
  • AP
  • © Virginia Mayo

«Хотя год и новый, военный психоз старый», — приводит РИА Новости его заявление.

По мнению министра, соответствующая идея будет приносить только разрушения, так как время показало, что у конфликта нет решения на поле боя.

Ранее газета The Wall Street Journal написала, что в ЕС рассматривают возможность создания фонда военной помощи ВСУ для обхода вето, которое наложила Венгрия. Фонд будет выделять до €5 млрд в год с 2024-го по 2027-й.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить