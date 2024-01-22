В Госдуму внесён проект обращения к Парижу из-за французских наёмников в ВСУ

Проект обращения к Национальному собранию Франции внесён в Государственную думу. Обращение связано с участием французских наёмников в преступлениях киевского режима.

Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Его слова приводит ТАСС.

Как сообщил депутат, Госдума может рассмотреть проект обращения 24 января.

Ранее послу Франции Пьеру Леви, которого 19 января вызвали в МИД России, заявили, что гибель французских наёмников в Харькове лежит на совести Парижа, потворствующего работе во Франции механизмов для отправки на Украину наёмников.

До этого Минобороны России сообщило, что российские войска нанесли высокоточный удар по пункту временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, основная масса которых была представлена французскими наёмниками.