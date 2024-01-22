Двое пропавших при крушении самолёта в Афганистане россиян до сих пор не найдены
- Gettyimages.ru
- © Daniel Tadevosyan
«Двое россиян с самолёта Falcon пока числятся без вести пропавшими, их тела не найдены», — сказал он.
Позднее представитель экстренных служб уточнил, что тела двух россиян обнаружены, их заберёт спецборт из Кабула.
Ранее сообщалось, что четырёх человек, которые выжили в авиакатастрофе в Афганистане, передали «Талибану»*.
Кроме того, афганское радио Hurriyat опубликовало фотографии выживших россиян при крушении самолёта Falcon 10 в Афганистане.
* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.