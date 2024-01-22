RT в Telegram
Подпишись

Двое пропавших при крушении самолёта в Афганистане россиян до сих пор не найдены

Короткая ссылка
Двое россиян, которые находились на борту упавшего в Афганистане самолёта Falcon, до сих пор не найдены. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
Двое пропавших при крушении самолёта в Афганистане россиян до сих пор не найдены
  • Gettyimages.ru
  • © Daniel Tadevosyan

«Двое россиян с самолёта Falcon пока числятся без вести пропавшими, их тела не найдены», — сказал он.

Позднее представитель экстренных служб уточнил, что тела двух россиян обнаружены, их заберёт спецборт из Кабула.

Ранее сообщалось, что четырёх человек, которые выжили в авиакатастрофе в Афганистане, передали «Талибану»*.

Кроме того, афганское радио Hurriyat опубликовало фотографии выживших россиян при крушении самолёта Falcon 10 в Афганистане.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить