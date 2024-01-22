ТАСС: два пассажира разбившегося в Афганистане Falcon, предположительно, погибли
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Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
«По предварительным данным с места, оба пассажира, семейная пара, погибли», — заявили в оперативных службах.
Отмечается, что одна из пассажирок в ходе выполнения полёта была подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких, а супруг сопровождал её.
Выжили два медика, следившие за состоянием пациентки, и пилоты.
Ранее Afghanistan International сообщил, что один из россиян, выживших после крушения самолёта в Афганистане, смог выйти к селу и на языке жестов попросил местных жителей о помощи.
Позже в Росавиации заявили, что четыре человека, находившиеся на борту самолёта Falcon 10, который разбился в Афганистане, живы.