ТАСС: два пассажира разбившегося в Афганистане Falcon, предположительно, погибли

Два пассажира частного самолёта Falcon 10, который разбился в субботу в горах Афганистана, по предварительным данным, погибли.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«По предварительным данным с места, оба пассажира, семейная пара, погибли», — заявили в оперативных службах.

Отмечается, что одна из пассажирок в ходе выполнения полёта была подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких, а супруг сопровождал её.

Выжили два медика, следившие за состоянием пациентки, и пилоты.

Ранее Afghanistan International сообщил, что один из россиян, выживших после крушения самолёта в Афганистане, смог выйти к селу и на языке жестов попросил местных жителей о помощи.

Позже в Росавиации заявили, что четыре человека, находившиеся на борту самолёта Falcon 10, который разбился в Афганистане, живы.