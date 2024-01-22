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РИА Новости: Запад давит на турецкий бизнес из-за антироссийских санкций

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Беспрецедентное давление Запада по антироссийским санкциям испытывает в Турции частный бизнес, особенно по транзакциям через SWIFT.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя одной из турецких фирм.

«Такого давления, связанного с российским бизнесом, с начала ситуации на Украине мы не испытывали ранее», — сказал собеседник агентства.

По его словам, сегодня также имеют место открытые угрозы по транзакциям через SWIFT.

Ранее пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков прокомментировал появившиеся в СМИ данные о возможном визите российского президента Владимира Путина в Турцию в феврале.

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