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Рябков: Россия не задействовала горячую линию с США из-за госпитализации Остина

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Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил в интервью РИА Новости, что Москва не задействовала горячую линию с США из-за ситуации вокруг тайной госпитализации главы Пентагона Ллойда Остина.

По его словам, Россия не увидела для этого достаточных оснований.

«В данном конкретном случае мы не посчитали, что имеются достаточные основания для задействования соответствующих горячих линий, установленных между Москвой и Вашингтоном», — сказал Рябков.

Ранее в Fox News заявили, что тайная госпитализация Остина указала России на слабости США.

Позже сообщалось, что генинспектор Пентагона Роберт Сторч собирается в январе начать расследование обстоятельств госпитализации Остина.

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