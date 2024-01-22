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Капитан ВМС США Табах призвал не стесняться «агрессии» против России

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Бывший начальник штаба военной миссии НАТО в Москве, капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах заявил в интервью украинскому YouTube-каналу «Вышка», что Киев не должен стесняться «агрессии» против России, даже если она предполагает уничтожение населения.

Об этом информирует РИА Новости.

«Агрессию может загасить только ещё большая агрессия», — добавил Табах.

Ранее в МИД России заявили, что Киев просит отвода российских войск, чтобы устроить геноцид русских.

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