Капитан ВМС США Табах призвал не стесняться «агрессии» против России

Бывший начальник штаба военной миссии НАТО в Москве, капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах заявил в интервью украинскому YouTube-каналу «Вышка», что Киев не должен стесняться «агрессии» против России, даже если она предполагает уничтожение населения.

Об этом информирует РИА Новости. «Агрессию может загасить только ещё большая агрессия», — добавил Табах. Ранее в МИД России заявили, что Киев просит отвода российских войск, чтобы устроить геноцид русских.