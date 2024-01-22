Генсек ООН Гутерреш заявил, что украинские беженцы имеют право на защиту
По его словам, ко всем беженцам следует относиться «одинаково», а страны должны вести себя ответственно в контексте законодательства о беженцах.
«И украинские беженцы, конечно, имеют право на защиту. Но все беженцы равны, и все беженцы имеют одинаковые права», — цитирует Гутерреша РИА Новости.
Ранее в Bild сообщили, что беженцы начали уезжать из Германии после выдачи им банковских карт.
Также оппозиция в ФРГ потребовала вернуть беженцев на Украину.