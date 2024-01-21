Bild: беженцы начали уезжать из Германии после выдачи им банковских карт

Первые беженцы, которым выдали банковские карты вместо наличных денег, уже начали уезжать из Германии, выражая своё недовольство этим нововведением.

Об этом пишет газета Bild am Sonntag.

По данным издания, к настоящему моменту правительство Германии изучает возможность введения банковских карт для беженцев вместо выдачи им наличных денег. Однако в округе Грайц власти уже начали выдавать банковские карты, где беженцы уже получили около 200 платёжных карт.

Как рассказала руководитель службы по делам беженцев Дагмар Пёланд, в декабре прошлого года 15 беженцев заявили, что им нужны наличные деньги, а не карты, и после этого покинули ФРГ.

Пёланд добавила, что нововведение позволяет властям «отделить зёрна от плевел».

Ранее стало известно, что немецкая оппозиция потребовала отправить находящихся в стране беженцев обратно на Украину.