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Bild: беженцы начали уезжать из Германии после выдачи им банковских карт

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Первые беженцы, которым выдали банковские карты вместо наличных денег, уже начали уезжать из Германии, выражая своё недовольство этим нововведением.
Bild: беженцы начали уезжать из Германии после выдачи им банковских карт
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

Об этом пишет газета Bild am Sonntag.

По данным издания, к настоящему моменту правительство Германии изучает возможность введения банковских карт для беженцев вместо выдачи им наличных денег. Однако в округе Грайц власти уже начали выдавать банковские карты, где беженцы уже получили около 200 платёжных карт.

Как рассказала руководитель службы по делам беженцев Дагмар Пёланд, в декабре прошлого года 15 беженцев заявили, что им нужны наличные деньги, а не карты, и после этого покинули ФРГ.

Пёланд добавила, что нововведение позволяет властям «отделить зёрна от плевел».

Ранее стало известно, что немецкая оппозиция потребовала отправить находящихся в стране беженцев обратно на Украину.

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