Прибывший из России танкер, из-за которого перекрывали Босфор, отбуксирован
- Gettyimages.ru
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в генуправлении береговой охраны Турции.
«Судно Peria отбуксировано к причалу Кючюкчекмедже в Стамбуле», — сказано в сообщении.
Отмечается, что проход судов через пролив возобновлён с 20:00 с юга на север после почти 14 часов перерыва.
Ранее транзит судов через Босфорский пролив временно приостановили из-за поломки у следовавшего из России нефтяного танкера.