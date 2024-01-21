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Прибывший из России танкер, из-за которого перекрывали Босфор, отбуксирован

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Российский нефтяной танкер, из-за которого был приостановлен транзит судов через Босфорский пролив в Турции, отбуксирован.
Прибывший из России танкер, из-за которого перекрывали Босфор, отбуксирован
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в генуправлении береговой охраны Турции.

«Судно Peria отбуксировано к причалу Кючюкчекмедже в Стамбуле», — сказано в сообщении.

Отмечается, что проход судов через пролив возобновлён с 20:00 с юга на север после почти 14 часов перерыва.

Ранее транзит судов через Босфорский пролив временно приостановили из-за поломки у следовавшего из России нефтяного танкера.

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