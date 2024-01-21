Один человек умер, более 800 пострадали во время марафона в Гонконге

Один человек скончался, ещё 842 пострадали во время Standard Chartered Hong Kong Marathon, который прошёл в Гонконге. Об этом сообщает телерадиовещательная корпорация RTHK.

По данным портала, один марафонец почувствовал себя плохо после забега и обратился за медицинской помощью. Врачи оказались не в силах спасти ему жизнь. Другой бегун потерял сознание в метро, третий — лишился чувств недалеко от финиша.

«У него на время остановилось сердце. Медперсонал немедленно оказал ему помощь, и после отправки в больницу его состояние улучшилось», — говорится в сообщении.

Всего в марафоне пострадали 842 человека, из них 34 были доставлены в отделения неотложной помощи государственных больниц для лечения. Состояние одного человека оценивается как критическое, четверых — как тяжёлое.

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