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Чемпион мира 2015 года в прыжках с шестом канадец Барбер умер в возрасте 29 лет

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Ушёл из жизни чемпион мира 2015 года в прыжках с шестом канадец Шонеси Барбер.
Чемпион мира 2015 года в прыжках с шестом канадец Барбер умер в возрасте 29 лет
  • Gettyimages.ru

Как сообщается на официальном сайте Университета Акрона (США), спортсмен умер в возрасте 29 лет. В последнее время он испытывал проблемы со здоровьем.

Барбер является участником чемпионата мира 2013 года в Москве. Он выиграл чемпионат Канады в 2013, 2014 и 2015 годах. В 2015-м спортсмен занял второе место на этапе Бриллиантовой лиги и установил национальный рекорд (6 м).

Ранее сообщалось, что госпитализированный тренер «Голден Стэйт» Милоевич умер в возрасте 46 лет.

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