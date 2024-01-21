Власти Израиля утвердили план замораживания финансовых средств сектора Газа
- AP
В сообщении указывается, что в разработке этого плана участвовали сам Нетаньяху, а также министр финансов Бецалель Смотрич и глава Министерства по стратегическим вопросам Израиля Рон Дермер.
Согласно утверждённому плану, деньги или их эквивалент не могут быть переданы палестинцам без одобрения министра финансов Израиля, даже через третью страну.
«Любое нарушение соглашения позволит министру финансов немедленно заморозить все средства палестинцев», — подчеркнули в канцелярии премьера Израиля.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Борель заявил, что Израиль ранее финансировал ХАМАС, чтобы ослабить Палестину.