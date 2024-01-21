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WP: США начали операцию против хуситов по идеологическим причинам

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Соединённые Штаты начали операцию против движения хуситов в Красном море в основном по идеологическим причинам, пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники.
WP: США начали операцию против хуситов по идеологическим причинам
  • AP

«Идеология, а не экономика является главной движущей силой решения (президента США Джо. — RT) Байдена начать нынешнюю кампанию», — говорится в публикации.

По данным издания, американский лидер придерживается мнения, что США должны действовать как «незаменимая нация», у которой есть мощная армия и которая может объединить вокруг себя много государств. 

The Wall Street Journal ранее писала, что британская компания Shell приостановила перевозки через Красное море из-за опасений дальнейшей эскалации между хуситами и Западом.

В ночь на 12 января США и Великобритания при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов нанесли удары по объектам хуситов в Йемене. В Белом доме заявили, что это стало ответом на угрозу свободе международного судоходства и безопасности моряков в регионе.

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