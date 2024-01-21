Посол Канады в США: Оттава должна наладить отношения с окружением Трампа

Властям Канады следует начать налаживать отношения с окружением республиканца Дональда Трампа, чтобы в случае избрания его на пост президента США приступить к совместной работе. Такое мнение высказала канадский посол в Вашингтоне Кирстен Хиллман.

По её словам, на текущем этапе очень важно убедиться, что отношения Оттавы с окружением Трампа налажены настолько, насколько это возможно.

«Важно быть уверенными в том, что мы обновили эти отношения», — заявила Хиллман телеканалу CBC.

Ранее вышедший из президентской гонки в США Вивек Рамасвами призвал других кандидатов — Рона Десантиса и Никки Хейли — отказаться от выборов и поддержать единую кандидатуру Дональда Трампа.