Посол Канады в США: Оттава должна наладить отношения с окружением Трампа
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По её словам, на текущем этапе очень важно убедиться, что отношения Оттавы с окружением Трампа налажены настолько, насколько это возможно.
«Важно быть уверенными в том, что мы обновили эти отношения», — заявила Хиллман телеканалу CBC.
Ранее вышедший из президентской гонки в США Вивек Рамасвами призвал других кандидатов — Рона Десантиса и Никки Хейли — отказаться от выборов и поддержать единую кандидатуру Дональда Трампа.