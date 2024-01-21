Удерживаемые в Мапуту российские моряки получают зарплату и ходят на берег

Удерживаемые в порту Мапуту на судне Volopas российские моряки получают зарплату и имеют возможность ходить на берег за продуктами, заявили в МИД России.

«Экипажу выплачивается заработная плата, имеется возможность схода на берег для покупки продуктов. Жалобы на здоровье отсутствуют», — сообщили в ведомстве РИА Новости.

Отмечается, что дипломаты оказывают россиянам всю необходимую поддержку и ведут консультации с местными властями для урегулирования ситуации.

По данным МИД России, на корабле Volopas находятся пять человек, среди которых двое, в том числе капитан, — россияне.

В ведомстве назвали моряков заложниками финансово-имущественного спора между компанией-судовладельцем и местной фирмой.