В США подтвердили, что военные могли пострадать при обстреле базы в Ираке

Несколько американских военных могли пострадать при обстреле базы Айн-аль-Асад на западе Ирака, они проходят медобследования, сообщили в центральном командовании Пентагона.

«Ряд американских военнослужащих проходят обследование на предмет черепно-мозговых травм. По меньшей мере один иракский военный был ранен», — говорится в сообщении.

Уточняется, что боевики, поддерживаемые Ираном, выпустили по базе несколько баллистических ракет. Большинство удалось перехватить, однако некоторые все же попали по территории.

Ранее новостной портал Baghdad Today сообщил, что американцы пострадали в результате атаки на военную базу в Ираке.