BT: американцы пострадали в результате атаки на военную базу в Ираке
- Gettyimages.ru
Об этом сообщил новостной портал Baghdad Today.
Уточняется, что ранения получили несколько иракских военных, а также два американца, которые числились в бригаде обслуживания базы. У граждан США лёгкие ранения.
Ранее телеканал Al Hadath сообщил, что Айн аль-Асад атакована более чем 20 ракетами.
Позднее AFP со ссылкой на представителей органов безопасности написали, что по авиабазе США на западе Ирака выпустили по меньшей мере 15 ракет.