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BT: американцы пострадали в результате атаки на военную базу в Ираке

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Несколько человек, включая американцев, пострадали в результате ракетной атаки на военную базу Айн аль-Асад в Ираке.
BT: американцы пострадали в результате атаки на военную базу в Ираке
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщил новостной портал Baghdad Today.

Уточняется, что ранения получили несколько иракских военных, а также два американца, которые числились в бригаде обслуживания базы. У граждан США лёгкие ранения.

Ранее телеканал Al Hadath сообщил, что Айн аль-Асад атакована более чем 20 ракетами.

Позднее AFP со ссылкой на представителей органов безопасности написали, что по авиабазе США на западе Ирака выпустили по меньшей мере 15 ракет.

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