BT: американцы пострадали в результате атаки на военную базу в Ираке

Несколько человек, включая американцев, пострадали в результате ракетной атаки на военную базу Айн аль-Асад в Ираке.

Об этом сообщил новостной портал Baghdad Today.

Уточняется, что ранения получили несколько иракских военных, а также два американца, которые числились в бригаде обслуживания базы. У граждан США лёгкие ранения.

Ранее телеканал Al Hadath сообщил, что Айн аль-Асад атакована более чем 20 ракетами.

Позднее AFP со ссылкой на представителей органов безопасности написали, что по авиабазе США на западе Ирака выпустили по меньшей мере 15 ракет.