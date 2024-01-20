Число полицейских, пострадавших в стычках в Виченце, возросло до десяти
- Gettyimages.ru
- © Emmanuele Ciancaglini/Ciancaphoto Studio
Об этом сообщило агентство ANSA.
Уточняется, что лишь один из сотрудников правоохранительных органов получил серьёзные травмы из-за взрыва петарды.
Отмечается, что также пострадали как минимум пятеро демонстрантов.
Также указывается, что министр внутренних дел Маттео Пиантедози поблагодарил полицейских за их работу.
Ранее сообщалось, что на пропалестинской акции в итальянской Виченце произошли столкновения с полицией.