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Число полицейских, пострадавших в стычках в Виченце, возросло до десяти

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Число полицейских, пострадавших в стычках из-за работы израильского павильона на ярмарке в итальянском городе Виченца, увеличилось до десяти.
Число полицейских, пострадавших в стычках в Виченце, возросло до десяти
  • Gettyimages.ru
  • © Emmanuele Ciancaglini/Ciancaphoto Studio

Об этом сообщило агентство ANSA.

Уточняется, что лишь один из сотрудников правоохранительных органов получил серьёзные травмы из-за взрыва петарды.

Отмечается, что также пострадали как минимум пятеро демонстрантов.

Также указывается, что министр внутренних дел Маттео Пиантедози поблагодарил полицейских за их работу.

Ранее сообщалось, что на пропалестинской акции в итальянской Виченце произошли столкновения с полицией.

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