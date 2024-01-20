На пропалестинской акции в итальянской Виченце произошли столкновения с полицией

На пропалестинской акции в итальянском городе Виченца произошли столкновения с полицией.

Об этом пишет la Repubblica.

Отмечается, что митингующие кидали дымовые шашки, их разгоняли водомётами.

Они пытались прорвать полицейский кордон и попасть на местную ярмарку, чтобы заблокировать израильский павильон.

В акции приняли участие около 500 человек. По предварительным данным, пострадали четверо полицейских.

14 января возле британской авиабазы в Акротири прошла демонстрация в поддержку Палестины.

Кроме того, полицейские в Лондоне задержали пропалестинских активистов, намеревавшихся нарушить работу фондовой биржи в знак протеста против действий Израиля в Газе.