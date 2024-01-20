На пропалестинской акции в итальянской Виченце произошли столкновения с полицией
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Об этом пишет la Repubblica.
Отмечается, что митингующие кидали дымовые шашки, их разгоняли водомётами.
Они пытались прорвать полицейский кордон и попасть на местную ярмарку, чтобы заблокировать израильский павильон.
В акции приняли участие около 500 человек. По предварительным данным, пострадали четверо полицейских.
14 января возле британской авиабазы в Акротири прошла демонстрация в поддержку Палестины.
Кроме того, полицейские в Лондоне задержали пропалестинских активистов, намеревавшихся нарушить работу фондовой биржи в знак протеста против действий Израиля в Газе.