БПЛА коалиции США два раза за сутки нарушили воздушное пространство Сирии
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«В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано два нарушения многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C коалиции», — сообщил он.
Кулить также добавил, что двое сирийских военных в провинции Идлиб получили ранения в ходе обстрела со стороны незаконных вооружённых формирований.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Сирии Фейсал Микдад в ходе встречи в Москве обсудили эскалацию ситуации в Ближневосточном регионе.