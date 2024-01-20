БПЛА коалиции США два раза за сутки нарушили воздушное пространство Сирии

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить заявил, что беспилотники международной коалиции во главе с США два раза за сутки нарушили воздушное пространство САР.

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«В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано два нарушения многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C коалиции», — сообщил он. Кулить также добавил, что двое сирийских военных в провинции Идлиб получили ранения в ходе обстрела со стороны незаконных вооружённых формирований. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Сирии Фейсал Микдад в ходе встречи в Москве обсудили эскалацию ситуации в Ближневосточном регионе.