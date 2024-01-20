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Военкор Лучиди назвал позором решение Верховного суда Италии разрешить «зиговать»

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Итальянский военкор Андреа Лучиди прокомментировал RT решение Верховного суда Италии разрешить «зиговать» на памятных мероприятиях.
Военкор Лучиди назвал позором решение Верховного суда Италии разрешить «зиговать»
  • AFP

По его словам, в Италии нет хорошей политики памяти относительно событий фашистского периода и некоторые нынешние партии имели связи с неофашистским движением.

«Проблема исторической памяти может довести общественное мнение и политику до очень опасного состояния», — заявил Лучиди.

В ноябре третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН принял российскую резолюцию по борьбе с неонацизмом.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что голосование стран, выступавших во время Второй мировой войны на стороне фашизма — Германии, Италии и Японии, в ООН против резолюции с осуждением нацизма вызывает сомнения в искренности их раскаяния за ужасающие преступления, которые совершили эти государства во время войны.

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