Военкор Лучиди назвал позором решение Верховного суда Италии разрешить «зиговать»

Итальянский военкор Андреа Лучиди прокомментировал RT решение Верховного суда Италии разрешить «зиговать» на памятных мероприятиях.

По его словам, в Италии нет хорошей политики памяти относительно событий фашистского периода и некоторые нынешние партии имели связи с неофашистским движением.

«Проблема исторической памяти может довести общественное мнение и политику до очень опасного состояния», — заявил Лучиди.

В ноябре третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН принял российскую резолюцию по борьбе с неонацизмом.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что голосование стран, выступавших во время Второй мировой войны на стороне фашизма — Германии, Италии и Японии, в ООН против резолюции с осуждением нацизма вызывает сомнения в искренности их раскаяния за ужасающие преступления, которые совершили эти государства во время войны.