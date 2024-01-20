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В ХАМАС заявили, что не ведут переговоров с движением ФАТХ, но готовы к диалогу

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В ХАМАС заявили, что сейчас не ведут переговоров с Движением за национальное освобождение Палестины (ФАТХ), но готовы к диалогу.
В ХАМАС заявили, что не ведут переговоров с движением ФАТХ, но готовы к диалогу
  • AP

Об этом сообщил заместитель главы политбюро движения Муса Абу Марзук.

«В настоящее время переговоров с ФАТХ нет», — цитирует его РИА Новости.

По словам Марзука, движение готово вести палестинские дела путём консенсуса и диалога и без каких-либо условий.

Ранее посол Объединённых Арабских Эмиратов в ООН Лана Нуссейбе заявила, что Соединённые Штаты должны прекратить огонь в секторе Газа, чтобы избежать региональной войны.

Шеф европейской дипломатии Жозеп Боррель отмечал, что Израиль ранее финансировал ХАМАС, чтобы ослабить Палестину под руководством ФАТХ.

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