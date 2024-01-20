В ХАМАС заявили, что не ведут переговоров с движением ФАТХ, но готовы к диалогу
- AP
Об этом сообщил заместитель главы политбюро движения Муса Абу Марзук.
«В настоящее время переговоров с ФАТХ нет», — цитирует его РИА Новости.
По словам Марзука, движение готово вести палестинские дела путём консенсуса и диалога и без каких-либо условий.
Ранее посол Объединённых Арабских Эмиратов в ООН Лана Нуссейбе заявила, что Соединённые Штаты должны прекратить огонь в секторе Газа, чтобы избежать региональной войны.
Шеф европейской дипломатии Жозеп Боррель отмечал, что Израиль ранее финансировал ХАМАС, чтобы ослабить Палестину под руководством ФАТХ.