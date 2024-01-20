В ХАМАС заявили, что не ведут переговоров с движением ФАТХ, но готовы к диалогу

В ХАМАС заявили, что сейчас не ведут переговоров с Движением за национальное освобождение Палестины (ФАТХ), но готовы к диалогу.

AP

Об этом сообщил заместитель главы политбюро движения Муса Абу Марзук. «В настоящее время переговоров с ФАТХ нет», — цитирует его РИА Новости. По словам Марзука, движение готово вести палестинские дела путём консенсуса и диалога и без каких-либо условий. Ранее посол Объединённых Арабских Эмиратов в ООН Лана Нуссейбе заявила, что Соединённые Штаты должны прекратить огонь в секторе Газа, чтобы избежать региональной войны. Шеф европейской дипломатии Жозеп Боррель отмечал, что Израиль ранее финансировал ХАМАС, чтобы ослабить Палестину под руководством ФАТХ.