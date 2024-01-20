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Закарпатская таможня: румынские фермеры разблокировали КПП на границе с Украиной

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Протестующие румынские фермеры разблокировали пункт пропуска «Дьяково — Халмеу» на границе с Румынией, заявила представитель Закарпатской таможни Виктория Сенгетовская.
Закарпатская таможня: румынские фермеры разблокировали КПП на границе с Украиной
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет «Укринформ».

«На границе с Румынией фермеры разблокировали ещё один пункт пропуска — «Дьяково — Халмеу», — сообщает агентство в Telegram.

Уточняется, что в настоящее время перед КПП «Дьяково» на выезд с Украины ожидается 30 грузовиков.

Ранее пресс-служба Госпогранслужбы Украины сообщила, что румынские водители фур и фермеры разблокировали проезд для грузовиков с Украины через пункт пропуска «Красноильск — Викову-де-Сус».

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