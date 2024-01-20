Закарпатская таможня: румынские фермеры разблокировали КПП на границе с Украиной

Протестующие румынские фермеры разблокировали пункт пропуска «Дьяково — Халмеу» на границе с Румынией, заявила представитель Закарпатской таможни Виктория Сенгетовская.

Об этом пишет «Укринформ».

«На границе с Румынией фермеры разблокировали ещё один пункт пропуска — «Дьяково — Халмеу», — сообщает агентство в Telegram.

Уточняется, что в настоящее время перед КПП «Дьяково» на выезд с Украины ожидается 30 грузовиков.

Ранее пресс-служба Госпогранслужбы Украины сообщила, что румынские водители фур и фермеры разблокировали проезд для грузовиков с Украины через пункт пропуска «Красноильск — Викову-де-Сус».