Закарпатская таможня: румынские фермеры разблокировали КПП на границе с Украиной
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Об этом пишет «Укринформ».
«На границе с Румынией фермеры разблокировали ещё один пункт пропуска — «Дьяково — Халмеу», — сообщает агентство в Telegram.
Уточняется, что в настоящее время перед КПП «Дьяково» на выезд с Украины ожидается 30 грузовиков.
Ранее пресс-служба Госпогранслужбы Украины сообщила, что румынские водители фур и фермеры разблокировали проезд для грузовиков с Украины через пункт пропуска «Красноильск — Викову-де-Сус».