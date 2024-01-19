Румынские фермеры разблокировали один пункт пропуска на границе с Украиной

Румынские водители фур и фермеры разблокировали проезд для грузовиков с Украины через пункт пропуска «Красноильск — Викову-де-Сус».

Об этом информирует пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

«Блокирование движения грузовиков перед пунктом пропуска «Викову-де-Сус» прекращено», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что пропуск автомобилей на этом КПП осуществляется в штатном режиме.

Ранее украинская Госпогранслужба заявила, что румынские фермеры возобновили блокировку двух пунктов пропуска с Украиной. Речь идёт о КПП «Сирет» и «Викову-де-Сус».