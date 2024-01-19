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Румынские фермеры разблокировали один пункт пропуска на границе с Украиной

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Румынские водители фур и фермеры разблокировали проезд для грузовиков с Украины через пункт пропуска «Красноильск — Викову-де-Сус».
Румынские фермеры разблокировали один пункт пропуска на границе с Украиной
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

«Блокирование движения грузовиков перед пунктом пропуска «Викову-де-Сус» прекращено», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что пропуск автомобилей на этом КПП осуществляется в штатном режиме.

Ранее украинская Госпогранслужба заявила, что румынские фермеры возобновили блокировку двух пунктов пропуска с Украиной. Речь идёт о КПП «Сирет» и «Викову-де-Сус».

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