Румынские фермеры разблокировали один пункт пропуска на границе с Украиной
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Об этом информирует пресс-служба Госпогранслужбы Украины.
«Блокирование движения грузовиков перед пунктом пропуска «Викову-де-Сус» прекращено», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что пропуск автомобилей на этом КПП осуществляется в штатном режиме.
Ранее украинская Госпогранслужба заявила, что румынские фермеры возобновили блокировку двух пунктов пропуска с Украиной. Речь идёт о КПП «Сирет» и «Викову-де-Сус».