Политик Сволкень: Польша продвигает ядерную войну с Россией
«Польша не желает принимать в сознание эти законы или факты (об оправданности начала СВО. — RT), продвигая абсурдные, грозящие ядерным армагеддоном тезисы о необходимости «войны до победы» и «победы над Россией», — отметил он в статье для Myśl Polska.
Политик подчеркнул, что Польша привержена иррациональной русофобии. Кроме того, по его словам, в рамках поддержки Украины страна лишается «сотни миллиардов».
Ранее глава МИД Сергей Лавров посоветовал Западу не пугать Россию и чаще читать Черчилля.
Президент России Владимир Путин отмечал, что никто в здравом уме не должен допускать возможность войны между ядерными державами.