Польша продвигает абсурдные тезисы о победе над Россией, грозящие ядерным армагеддоном, заявил польский политик Олаф Сволкень.

«Польша не желает принимать в сознание эти законы или факты (об оправданности начала СВО. — RT), продвигая абсурдные, грозящие ядерным армагеддоном тезисы о необходимости «войны до победы» и «победы над Россией», — отметил он в статье для Myśl Polska.

Политик подчеркнул, что Польша привержена иррациональной русофобии. Кроме того, по его словам, в рамках поддержки Украины страна лишается «сотни миллиардов».

Ранее глава МИД Сергей Лавров посоветовал Западу не пугать Россию и чаще читать Черчилля.

Президент России Владимир Путин отмечал, что никто в здравом уме не должен допускать возможность войны между ядерными державами.