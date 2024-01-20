RT в Telegram
Подпишись

В Microsoft обвинили Россию в якобы поддержке хакеров

Короткая ссылка
Корпорация Microsoft обвинила Россию в поддержке злоумышленников, которые получили доступ к учётным записям электронной почты высшего руководства.

«Команда по безопасности Microsoft обнаружила государственную атаку на наши корпоративные системы... определив злоумышленников как Midnight Blizzard, спонсируемую государством российскую организацию, также известную как Nobelium», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее совет по выборам столичного округа Колумбия в США уведомил о хакерской атаке на сервер с информацией об избирателях.

В октябре американская компания Google зафиксировала крупнейшую DDoS-атаку на свои сервисы за всё время работы корпорации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить