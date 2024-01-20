В Microsoft обвинили Россию в якобы поддержке хакеров

Корпорация Microsoft обвинила Россию в поддержке злоумышленников, которые получили доступ к учётным записям электронной почты высшего руководства.

«Команда по безопасности Microsoft обнаружила государственную атаку на наши корпоративные системы... определив злоумышленников как Midnight Blizzard, спонсируемую государством российскую организацию, также известную как Nobelium», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее совет по выборам столичного округа Колумбия в США уведомил о хакерской атаке на сервер с информацией об избирателях.

В октябре американская компания Google зафиксировала крупнейшую DDoS-атаку на свои сервисы за всё время работы корпорации.