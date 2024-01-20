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В США сообщили об ударе по трём противокорабельным ракетам хуситов в Йемене

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Центральное командование США проинформировало об ударе по трём противокорабельным ракетам хуситов в Йемене.

«Силы Центрального командования США нанесли удары по трём хуситским противокорабельным ракетам, которые были нацелены на южную часть Красного моря и были готовы к запуску», — говорится в сообщении.

В командовании отметили, что военные посчитали ракеты угрозой торговым судам и кораблям ВМС США в регионе и уничтожили их в целях самообороны.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что войска США 19 января нанесли три «успешных удара в целях самообороны» по целям в Йемене.

Как утверждает Кирби, целями были «противокорабельные ракеты».

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